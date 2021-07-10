Стал известен первый соперник в истории «Сиэтла»

«Сиэтл Кракен» сыграет первый предсезонный матч 26 сентября с «Ванкувер Кэнакс».



Встреча пройдёт на домашней арене команды Западной хоккейной лиги «Спокан Чифс».



Всего «Кракен» проведет шесть предсезонных матчей — по два с «Кэнакс», «Эдмонтон Ойлерз» и «Калгари Флэймз».



1 октября они примут «Ойлерз» на арене «Эверетта», а 2 октября сыграют с «Калгари» на стадионе «Сиэтл Тандербердс».



«Наша арена будет готова принять первый домашний матч в середине октября, но мы решили провести три первых предсезонных матча на других стадионах. Это даст нам возможность выстроить партнёрство с командами Западной хоккейной лиги, отпраздновать хоккей в нашем регионе и развить наш прекрасный вид спорта.



Мы будем очень рады провести эти матчи, а затем открыть «Клаймэт Пледж-арена», — приводит слова гендиректора «Сиэтла» Тода Лайвики официальный сайт НХЛ на русском языке.

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