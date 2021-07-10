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«Филадельфия» не планирует защищать Ворачека на драфте расширения

«Филадельфия» не планирует защищать Ворачека на драфте расширения
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Форвард «Филадельфии Флайерз» Якуб Ворачек обсуждал с руководством своё будущее в команде.

Как пишет инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман, стороны сошлись на том, что, возможно, пришло время для перемен.

Ожидается, что 31-летний чех не попадёт в число защищённых от драфта расширения игроков. Если «Сиэтл Кракен», недавно назначивший главным тренером Дэйва Хэкстола, ранее работавшего с «Флайерз», не заберёт игрока, то его могут обменять.

При этом стороны готовы к тому, что сделка может не состояться.

Контракт Ворачека с кэпхитом $ 8,25 млн действует ещё три сезона, причём в нём нет ограничений на обмен. Фактическая зарплата за эти три года будет отличаться в меньшую сторону (в среднем $ 7,08 млн).

В минувшем сезоне он набрал 43 (9+34) очка в 53 матчах регулярного чемпионата.

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