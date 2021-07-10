«Филадельфия» не планирует защищать Ворачека на драфте расширения

Форвард «Филадельфии Флайерз» Якуб Ворачек обсуждал с руководством своё будущее в команде.
Как пишет инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман, стороны сошлись на том, что, возможно, пришло время для перемен.
Ожидается, что 31-летний чех не попадёт в число защищённых от драфта расширения игроков. Если «Сиэтл Кракен», недавно назначивший главным тренером Дэйва Хэкстола, ранее работавшего с «Флайерз», не заберёт игрока, то его могут обменять.
При этом стороны готовы к тому, что сделка может не состояться.
Контракт Ворачека с кэпхитом $ 8,25 млн действует ещё три сезона, причём в нём нет ограничений на обмен. Фактическая зарплата за эти три года будет отличаться в меньшую сторону (в среднем $ 7,08 млн).
В минувшем сезоне он набрал 43 (9+34) очка в 53 матчах регулярного чемпионата.
- 10 июля 2021
-
12:09
-
12:00
-
11:57
-
11:34
-
11:12
-
10:45
-
10:22
-
10:18
-
09:56
-
09:20
-
08:57
-
08:35
-
02:55
- 9 июля 2021
-
23:25
-
22:57
-
22:40
-
22:18
-
21:57
-
21:36
-
21:03
-
20:32
-
20:11
-
20:00
-
19:28
-
19:10
-
19:04
-
18:59
-
18:50
-
18:19
-
17:55
-
17:18
-
16:43
-
16:10
-
15:58
-
15:48