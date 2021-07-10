Умер экс-рекордсмен НХЛ по штрафному времени Брайан Уотсон

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте сообщила о смерти бывшего защитника Брайана «Багси» Уотсона в возрасте 78 лет.



В качестве игрока он отыграл в лиге 16 сезонов, выступая за «Монреаль Канадиенс», «Детройт Ред Уингз», «Окленд Силз», «Вашингтон Кэпиталз», «Питтсбург Пингвинз» и «Сент-Луис Блюз». Уотсон принял участие в 877 матчах, в которых забросил 17 шайб, отдал 135 результативных передач и заработал 2214 минут штрафного времени.



На момент завершения карьеры в 1979 году игрок обороны был лидером лиги по штрафному времени. Сейчас Уотсон занимает 42-е место в истории.



В сезоне-1980/1981 Брайан Уотсон недолго был главным тренером «Эдмонтон Ойлерз», проводившего в НХЛ второй сезон.