У «Ак Барса» в январе 8 гостевых игр подряд из-за ОИ для людей с умственными отклонениями
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Континентальная хоккейная лига опубликовала календарь на сезон-2021/2022.
«Ак Барсу» в январе 2022 года предстоит провести восемь подряд матчей на выезде. Команда в этом месяце ни разу не сыграет в Казани.
Как пишет «Бизнес Online», это связано с тем, что в городе с 22 по 28 ноября состоится специальная Олимпиада для спортсменов с умственными отклонениями. Церемонии открытия и закрытия турнира пройдут на «Татнефть Арене».
Отмечается, что был возможен вариант, что арену для подготовки к церемониям могли занять и на вторую половину декабря, но клубу всё-таки удалось отстоять домашние матчи в этот срок.
В январе «Ак Барс» сыграет на выезде с «Сибирью», «Амуром», «Адмиралом», СКА, «Локомотивом», «Барысом», «Салаватом Юлаевым» и «Куньлунем».
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