У «Ак Барса» в январе 8 гостевых игр подряд из-за ОИ для людей с умственными отклонениями

Континентальная хоккейная лига опубликовала календарь на сезон-2021/2022.



«Ак Барсу» в январе 2022 года предстоит провести восемь подряд матчей на выезде. Команда в этом месяце ни разу не сыграет в Казани.



Как пишет «Бизнес Online», это связано с тем, что в городе с 22 по 28 ноября состоится специальная Олимпиада для спортсменов с умственными отклонениями. Церемонии открытия и закрытия турнира пройдут на «Татнефть Арене».



Отмечается, что был возможен вариант, что арену для подготовки к церемониям могли занять и на вторую половину декабря, но клубу всё-таки удалось отстоять домашние матчи в этот срок.



В январе «Ак Барс» сыграет на выезде с «Сибирью», «Амуром», «Адмиралом», СКА, «Локомотивом», «Барысом», «Салаватом Юлаевым» и «Куньлунем».

Новость по теме «Авангард» и ЦСКА откроют сезон КХЛ 1 сентября. Опубликованы первые домашние матчи клубов