Источник: Тарасенко запросил обмен из-за отсутствия доверия от руководства «Сент-Луиса»

Нападающий Владимир Тарасенко мог запросить обмен из «Сент-Луис Блюз» из-за проблем с взаимопониманием с руководством клуба, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».
На днях авторитетное североамериканское издание The Athletic сообщило о том, что нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко запросил обмена в другой клуб. Сообщалось, что главной причиной такого решения россиянина стали две неудачные операции на плече, которые были сделаны врачами «Блюз» в 2018 и 2019 годах.
По информации «Хоккея без зрителей», ситуация намного глубже, а неудачные операции, оставшиеся в прошлом, не повлияли на решение Владимира. Да и с плечом у Тарасенко сейчас полный порядок. Основным фактором стало отсутствие должного взаимопонимания между форвардом и руководством «Сент-Луиса», которое недостаточно доверяет своему многолетнему лидеру.
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