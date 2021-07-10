«Чикаго» не хочет удерживать часть зарплаты Кита при обмене. Интерес «Эдмонтона» снизился

Инсайдер DailyFaceoff Фрэнк Серавалли рассказал о ситуации с возможным обменом защитника «Чикаго Блэкхоукс» Данкана Кита.



По его словам, «Блэкхоукс» не хотят удерживать часть средней зарплаты 37-летнего игрока в сделке. Срок соглашения Кита с кэпхитом $ 5,538 млн в год рассчитан до конца сезона-2022/2023.



В таком варианте был заинтересован «Эдмонтон Ойлерз». Команды провели переговоры, но такая позиция «Чикаго» означает, что интерес «нефтяников» снизился.



Ранее сообщалось, что Кит заинтересован в переезде в Западную Канаду или западное побережье Тихого океана, чтобы быть ближе к семье, которая живёт в провинции Британская Колумбия.



Отмечается, что со стороны «нефтяников» частью компенсации мог стать защитник Калеб Джонс. «Чикаго» был бы интересен этот вариант с точки зрения повышения привлекательности команды для его брата — Сета Джонса из «Коламбус Блю Джекетс».



«Блэкхоукс» назывались в числе главных претендентов на игрока.