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«Чикаго» не хочет удерживать часть зарплаты Кита при обмене. Интерес «Эдмонтона» снизился

«Чикаго» не хочет удерживать часть зарплаты Кита при обмене. Интерес «Эдмонтона» снизился
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Инсайдер DailyFaceoff Фрэнк Серавалли рассказал о ситуации с возможным обменом защитника «Чикаго Блэкхоукс» Данкана Кита.

По его словам, «Блэкхоукс» не хотят удерживать часть средней зарплаты 37-летнего игрока в сделке. Срок соглашения Кита с кэпхитом $ 5,538 млн в год рассчитан до конца сезона-2022/2023.

В таком варианте был заинтересован «Эдмонтон Ойлерз». Команды провели переговоры, но такая позиция «Чикаго» означает, что интерес «нефтяников» снизился.

Ранее сообщалось, что Кит заинтересован в переезде в Западную Канаду или западное побережье Тихого океана, чтобы быть ближе к семье, которая живёт в провинции Британская Колумбия.

Отмечается, что со стороны «нефтяников» частью компенсации мог стать защитник Калеб Джонс. «Чикаго» был бы интересен этот вариант с точки зрения повышения привлекательности команды для его брата — Сета Джонса из «Коламбус Блю Джекетс».

«Блэкхоукс» назывались в числе главных претендентов на игрока.

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