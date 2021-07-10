Дюшарм рассказал о травмах, с которыми хоккеисты «Монреаля» играли в плей-офф

Исполняющий обязанности главного тренера «Монреаль Канадиенс» Доминик Дюшарм рассказал о травмах капитана Ши Уэбера и других игроков команды во время плей-офф Кубка Стэнли.

«Уэбер? Когда он получил травму, мы говорили об операции. Если она будет проведена, не думаю, что это повлияет на старт следующего сезона от Ши. Что касается других игроков, то Питри повредил палец, а Галли (Брендан Галлахер. — Прим. „Чемпионата“) и Тоффоли получили травмы паха. У нас были ребята, у которых были раны, но операция не потребовалась», — приводит слова Дюшарма официальный сайт «Хабс».

Напомним, в пятом матче финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 1:0 и победила в турнире. Счёт в финальной серии — 4-1.