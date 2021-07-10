«Невероятный Халк в раздевалке». «Салават» показал новый шлем Александра Шарыченкова
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«Салават Юлаев» на официальной странице в «Твиттере» продемонстрировал шлем новичка команды Александра Шарыченкова. На головном уборе голкипера изображён Халк. Герой имеет зелёный цвет, близкий уфимскому клубу.
«Невероятный Халк в раздевалке „Салавата“!
Новичок «юлаевцев» голкипер Александр Шарыченков использовал близкие нам образы, чтобы раскрасить шлем к предстоящему сезону", — говорится в сообщении.
Напомним, 1 июня «Салават Юлаев» и московский ЦСКА произвели обмен, в результате которого в башкирский клуб перешёл 29-летний российский вратарь Александр Шарыченков, а армейцы получили денежную компенсацию. В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2020/2021 голкипер провёл 36 матчей и пропустил 70 шайб. Процент отражённых бросков — 91,5.
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