Экс-форвард «Ак Барса» Павел Падакин начнёт сезон в Австрийской хоккейной лиге

Нападающий Павел Падакин, в ноябре 2020 года покинувший ХК «Сочи», начнёт подготовку к сезону в австрийском «Дорнбирн Бульдогс», сообщается на официальном сайте команды.

Клуб выступает в Австрийской хоккейной лиге.

Напомним, что Падакин пополнил состав «леопардов» перед началом прошлого сезона. Нападающий принял участие в 8 матчах регулярного чемпионата КХЛ, не отметившись результативными баллами и заработав показатель полезности "-4" при двух минутах штрафного времени.



В позапрошлом регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Падакин выступал за нижнекамский «Нефтехимик» и сыграл в 38 матчах, набрав 15 (4+11) баллов при показателе полезности "+15" и 16 минутах штрафного времени. Ранее в КХЛ форвард играл также за «Ак Барс».