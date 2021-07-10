Экс-форвард «Ак Барса» Павел Падакин начнёт сезон в Австрийской хоккейной лиге
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Нападающий Павел Падакин, в ноябре 2020 года покинувший ХК «Сочи», начнёт подготовку к сезону в австрийском «Дорнбирн Бульдогс», сообщается на официальном сайте команды.
Клуб выступает в Австрийской хоккейной лиге.
Напомним, что Падакин пополнил состав «леопардов» перед началом прошлого сезона. Нападающий принял участие в 8 матчах регулярного чемпионата КХЛ, не отметившись результативными баллами и заработав показатель полезности "-4" при двух минутах штрафного времени.
В позапрошлом регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Падакин выступал за нижнекамский «Нефтехимик» и сыграл в 38 матчах, набрав 15 (4+11) баллов при показателе полезности "+15" и 16 минутах штрафного времени. Ранее в КХЛ форвард играл также за «Ак Барс».
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