Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Экс-форвард «Ак Барса» Павел Падакин начнёт сезон в Австрийской хоккейной лиге

Экс-форвард «Ак Барса» Павел Падакин начнёт сезон в Австрийской хоккейной лиге
Комментарии

Нападающий Павел Падакин, в ноябре 2020 года покинувший ХК «Сочи», начнёт подготовку к сезону в австрийском «Дорнбирн Бульдогс», сообщается на официальном сайте команды.

Клуб выступает в Австрийской хоккейной лиге.

Напомним, что Падакин пополнил состав «леопардов» перед началом прошлого сезона. Нападающий принял участие в 8 матчах регулярного чемпионата КХЛ, не отметившись результативными баллами и заработав показатель полезности "-4" при двух минутах штрафного времени.

В позапрошлом регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Падакин выступал за нижнекамский «Нефтехимик» и сыграл в 38 матчах, набрав 15 (4+11) баллов при показателе полезности "+15" и 16 минутах штрафного времени. Ранее в КХЛ форвард играл также за «Ак Барс».

Новость по теме
Падакин: Назаров дал новый старт моей карьере, поддержав в тяжёлый период
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021