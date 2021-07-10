Дюшарм прокомментировал успех «Монреаля» после своего назначения и.о. главного тренера

Исполняющий обязанности главного тренера «Монреаль Канадиенс» Доминик Дюшарм прокомментировал успешное выступление команды после своего назначения.

«В роли ассистента мне уже приходилось много общаться с командой. У нас установились определённые отношения. Я чувствовал себя комфортно с самого начала. В первый день я упомянул, что чувствую себя студентом, который учится и готовится к экзамену. Вспоминая всё, что мы сделали, что мы до финала Кубка Стэнли, могу сказать, что это был сумасшедший год. У меня не было времени думать о том, что произошло. Думаю, в ближайшие недели мысли об этом меня настигнут», — приводит слова Дюшарма официальный сайт «Хабс».



Напомним, в пятом матче финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 1:0 и победила в турнире. Счёт в финальной серии — 4-1.