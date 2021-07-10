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Дюшарм прокомментировал успех «Монреаля» после своего назначения и.о. главного тренера

Дюшарм прокомментировал успех «Монреаля» после своего назначения и.о. главного тренера
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Исполняющий обязанности главного тренера «Монреаль Канадиенс» Доминик Дюшарм прокомментировал успешное выступление команды после своего назначения.

«В роли ассистента мне уже приходилось много общаться с командой. У нас установились определённые отношения. Я чувствовал себя комфортно с самого начала. В первый день я упомянул, что чувствую себя студентом, который учится и готовится к экзамену. Вспоминая всё, что мы сделали, что мы до финала Кубка Стэнли, могу сказать, что это был сумасшедший год. У меня не было времени думать о том, что произошло. Думаю, в ближайшие недели мысли об этом меня настигнут», — приводит слова Дюшарма официальный сайт «Хабс».

Напомним, в пятом матче финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 1:0 и победила в турнире. Счёт в финальной серии — 4-1.

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