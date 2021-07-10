Губернатор: когда Кубок Гагарина привезли к нам в Омск, обид на «Авангард» не осталось

Губернатор Омской области Александр Бурков прокомментировал победу «Авангарда» в Кубке Гагарина.
С 2018 года клуб проводит домашние матчи в Балашихе из-за аварийной ситуации на «Арене-Омск».
«С 2004 года омичи ждали эту победу и встретили её с восторгом, любовью и уважением к игрокам и тренерскому составу. Кубок Гагарина дался нелегко, с большим количеством травмированных хоккеистов, и в последних матчах мы играли пять минут в меньшинстве, когда наших ребят «расстреливали», но выстояли, проявили сибирский характер и привезли на радость Омску и всей Сибири кубок домой.
Обида, может, была до этого, что те болельщики, которые ходили на хоккей в Омске, не имели возможности слетать в Подмосковье и посмотреть матчи команды, а когда Кубок Гагарина привезли домой, то никаких обид не осталось. Большое спасибо мужикам за то, что привезли трофей в Омск.
«Авангард» — символ города, региона, любимая команда. Регион у нас хоккейный, для пацанов и детей это значимая победа. Хоккей и так был популярным видом спорта, а после победы ещё больше детей пошли в хоккейные секции», — приводит слова Буркова «Р-Спорт».
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