Инсайдер из Сент-Луиса: «Блюз» обменяют Тарасенко из-за серьёзных разногласий с партнёрами

Журналист из Сент-Луиса Энди Стрикленд на своей странице в «Твиттере» поделился мнением о ситуации с вероятным обменом форварда Владимира Тарасенко из «Сент-Луис Блюз».
«Я полагаю, в этой истории есть нечто большее, чем недовольство из-за ситуации с плечом. Между ним и некоторыми партнёрами по команде имеются серьёзные разногласия. Этим летом «Сент-Луис» будет изучать варианты его обмена вне зависимости от того, просит он об этом или нет», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко официально запросил обмен в другую команду НХЛ. У хоккеиста осталось два года по действующему контракту с зарплатой $ 7,5 млн.
В минувшем сезоне Тарасенко сыграл 24 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 14 (4+10) очков при показателе полезности "-7". В плей-офф на его счету 2 (2+0) очка при показателе полезности "-8" в четырёх встречах.
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