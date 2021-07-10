«Калгари» начал переговоры с лучшим бомбардиром команды Годро о новом контракте

«Калгари Флэймз» начал переговоры с форвардом Джонни Годро о подписании нового контракта. У 27-летнего американца остался ещё год по действующему соглашению с кэпхитом $ 6,75 млн.



«Это чисто моё предположение, но «Флэймз», вероятно, придётся предложить ему больше $ 7 млн за сезон, которые получает Мэттью Ткачук (Самый дорогой игрок клуба на данный момент. — Прим. «Чемпионата»)», – приводит слова инсайдера Эллиотта Фридмана Sportsnet.



Примечательно, что 28 июля в контракте игрока вступает в силу пункт об ограничении на обмен. По его условиям Годро может быть обменян только в пять команд по своему выбору.



Сообщалось, что в том случае, если клуб и игрок не договорятся о новом контракте до этого срока, не исключён вариант с трейдом.



Годро выступает за «Флэймз» с 2014 года. В минувшем сезоне он набрал 48 (19+29) очков в 56 матчах.

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