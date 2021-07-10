Беляков: зачем КХЛ «Адмирал»? Чтобы «Амуру» не скучно было

Новичок «Адмирала» Фёдор Беляков рассказал о возвращении в клуб, а также ответил на вопрос, почему команда из Владивостока подписывает контракты с игроками, имеющими опыт выступления на Дальнем Востоке.
«Мне кажется, при подборе игроков эта специфика учитывается. Я имею в виду и перелёты, и смену часовых поясов. Так что менеджеры наверняка держали это в уме. Отсюда и много новичков, уже игравших в этом регионе.
Это хороший город, очень самобытный. Его мало с чем можно сравнить. А если говорить о болельщиках, то в КХЛ в моём топе Новосибирск, Владивосток и Нижний Новгород.
Зачем в КХЛ нужен «Адмирал»? Чтобы «Амуру» не было скучно. По всей Лиге есть различные дерби: московское, зелёное, сибирское. Считаю, что должно быть и дальневосточное. Тем более, это полезно и для географии КХЛ с её перенасыщенным Западом. А Владивосток, если брать восточную часть страны, один из самых развитых городов», – цитирует Белякова официальный сайт КХЛ.
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