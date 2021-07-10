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Шипачёв – Мозякину: блестящая карьера, Мастер

Шипачёв – Мозякину: блестящая карьера, Мастер
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Нападающий «Динамо» Вадим Шипачёв пожелал удачи завершившему карьеру Сергею Мозякину.

«Блестящая карьера, Мастер! Каждый матч против тебя – новый вызов. Каждый матч в одной команде с тобой – кайф и удовольствие.

Здоровья и успехов тебе и твоей семье!» – написал Шипачёв в «Инстаграм».

Мозякин выступал за «Металлург» с 2011 года, вместе с командой он дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016). Форвард является лучшим бомбардиром в истории КХЛ (928) и обладателем многих рекордов российского хоккея. Кроме того, Мозякин — лидер чемпионатов России по набранным очкам (1212).

В составе сборной России форвард становился победителем Олимпийских игр (2018) и дважды — чемпионатов мира (2008, 2009). Также Мозякин является двукратным серебряным (2010, 2015) и бронзовым (2016, 2017) призёром мировых первенств.

В сезоне-2020/2021 Мозякин провёл 49 матчей в регулярном чемпионате и набрал 31 (14+17) очко, в плей-офф сыграл в 11 встречах, записав на свой счёт 10 (4+6) очков.

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