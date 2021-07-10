Питри: Дюшарм очень хорошо поработал. Он сделал каждого из нас лучше

Защитник «Монреаль Канадиенс» Джефф Питри поделился мнением о работе Доминика Дюшарма, который возглавил команду по ходу сезона.



«Думаю, он очень хорошо поработал. Очень тяжело принимать команду по ходу сезона, потому что нужно избежать серьёзных потрясений. Но он очень хорошо справился в условиях сумасшедшего календаря.



При этом он кое-что поменял в нашей тактике, и его новшества помогли нам. Мне кажется, он сделал каждого из нас лучше, нашёл индивидуальный подход к каждому из нас, сплотил команду, мы стали играть стабильнее, интенсивнее. Отличная работа. Он здорово поработал с командой», – цитирует Питри официальный сайт НХЛ на русском языке.



Напомним, что по итогам регулярного чемпионата «Монреаль» занял четвёртое место в таблице Северного дивизиона и вышел в плей-офф, где впервые с 1993 года дошёл до финала.

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