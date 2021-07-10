«Эдмонтон» начал переговоры о продлении контракта с защитником Нерсом
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«Эдмонтон Ойлерз» и защитник Дарнелл Нерс начали переговоры о продлении контракта, сообщает инсайдер Эллиот Фридман на сайте Sportsnet. Контракт канадца с клубом истекает следующим летом.
В минувшем сезоне защитник провёл 56 матчей в регулярном чемпионате и набрал в них 36 очков: забросил 16 шайб и отдал 20 результативных передач. В плей-офф на счету хоккеиста одна передача в четырёх встречах. Показатель полезности игрока по итогам сезона – «+27».
Напомним, Нерс был выбран «Ойлерз» на драфте-2013 под общим седьмым номером.
По итогам регулярного чемпионата «Эдмонтон» занял второе место в таблице Северного дивизиона и вышел в плей-офф, где в первом же раунде уступил «Виннипег Джетс» в четырёх матчах.
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