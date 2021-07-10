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«Монреаль» намерен продлить контракт с Домиником Дюшармом

«Монреаль» намерен продлить контракт с Домиником Дюшармом
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«Монреаль Канадиенс» намерен продлить контракт с исполняющим обязанности главного тренера Домиником Дюшармом.

«С первого дня, когда я принял решение по Дюшарму, я хотел, чтобы он надолго задержался в «Монреале». Но было важно, чтобы он поработал с приставкой «исполняющего обязанности», как это было в «Далласе» с Риком Боунессом. Хотя внутри клуба мы всегда верили в него», – цитирует Бержевена официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, Дюшарм возглавил команду по ходу сезона. В плей-офф специалист пропустил несколько матчей из-за положительного теста на коронавирус.

По итогам регулярного чемпионата «Монреаль» занял четвёртое место в таблице Северного дивизиона и вышел в плей-офф, где впервые с 1993 года дошёл до финала.

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