«Монреаль» намерен продлить контракт с Домиником Дюшармом
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«Монреаль Канадиенс» намерен продлить контракт с исполняющим обязанности главного тренера Домиником Дюшармом.
«С первого дня, когда я принял решение по Дюшарму, я хотел, чтобы он надолго задержался в «Монреале». Но было важно, чтобы он поработал с приставкой «исполняющего обязанности», как это было в «Далласе» с Риком Боунессом. Хотя внутри клуба мы всегда верили в него», – цитирует Бержевена официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, Дюшарм возглавил команду по ходу сезона. В плей-офф специалист пропустил несколько матчей из-за положительного теста на коронавирус.
По итогам регулярного чемпионата «Монреаль» занял четвёртое место в таблице Северного дивизиона и вышел в плей-офф, где впервые с 1993 года дошёл до финала.
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