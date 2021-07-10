Перри — о Дюшарме: таким и должен быть главный тренер

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Кори Перри поделился мнением об исполняющем обязанности главного тренера «Канадиенс» Доминике Дюшарме.

«Он всегда говорит по делу, может объяснить свою точку зрения. У него всё чётко и понятно. Таким и должен быть главный тренер. Он должен общаться с игроками, всё объяснять. Я могу долго говорить о нём. Он отлично поработал», – цитирует Перри официальный сайт НХЛ на русском языке.



Напомним, Дюшарм возглавил команду по ходу сезона. В плей-офф специалист пропустил несколько матчей из-за положительного теста на коронавирус.



По итогам регулярного чемпионата «Монреаль» занял четвёртое место в таблице Северного дивизиона и вышел в плей-офф, где впервые с 1993 года дошёл до финала.