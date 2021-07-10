Три российских хоккеиста «Тампы» сделали общее фото с Кубком Стэнли

В финале Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграл «Монреаль Канадиенс» в пяти матчах (4-1) и стал обладателем Кубка Стэнли второй год подряд.
За «Тампу» в финальной серии приняли участие три российских хоккеиста. Это голкипер Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачёв, а также форвард Никита Кучеров. Все игроки стали двукратными обладателями трофея в составе «Лайтнинг».
Напомним, что по итогам плей-офф Андрей Василевский получил «Конн Смайт Трофи» – награду самому ценному игроку плей-офф. Форвард Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром турнира. Отметим, что Кучеров пропустил весь регулярный чемпионат из-за травмы и вернулся только в плей-офф. Форвард провёл 23 матча и набрал 32 очка, забросив восемь шайб и отдав 24 результативные передачи.
- 10 июля 2021
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