Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Три российских хоккеиста «Тампы» сделали общее фото с Кубком Стэнли

Три российских хоккеиста «Тампы» сделали общее фото с Кубком Стэнли
Комментарии

В финале Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграл «Монреаль Канадиенс» в пяти матчах (4-1) и стал обладателем Кубка Стэнли второй год подряд.

За «Тампу» в финальной серии приняли участие три российских хоккеиста. Это голкипер Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачёв, а также форвард Никита Кучеров. Все игроки стали двукратными обладателями трофея в составе «Лайтнинг».

Напомним, что по итогам плей-офф Андрей Василевский получил «Конн Смайт Трофи» – награду самому ценному игроку плей-офф. Форвард Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром турнира. Отметим, что Кучеров пропустил весь регулярный чемпионат из-за травмы и вернулся только в плей-офф. Форвард провёл 23 матча и набрал 32 очка, забросив восемь шайб и отдав 24 результативные передачи.

Новость по теме
Отец Василевского прокомментировал получение сыном «Конн Смайт Трофи»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021