«Сан-Хосе» готов обменять Лабанка, Гэмбрелла и Шимека

«Сан-Хосе Шаркс» готов обменять Кевина Лабанка, Дилана Гэмбрелла и Радима Шимека и усилить вратарскую позицию и приобрести центрального нападающего, сообщает The Athletic.

В прошедшем сезоне Лабанк провёл 55 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 28 очков: забросил 12 шайб и отдал 16 результативных передач.



Гэмбрелл сыграл в 49 встречах регулярки и набрал 12 очков: забил пять голов и отдал семь передач.



На счету Шимека шесть очков (два гола и четыре передачи) в 40 играх.



Напомним, что по итогам регулярного чемпионата «Сан-Хосе» набрал 49 очков в 56 встречах, занял седьмое место в таблице Западного дивизиона и не вышел в плей-офф.

Из Западного дивизиона в плей-офф вышли «Колорадо», «Вегас», «Миннесота», «Сент-Луис».