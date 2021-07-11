Олег Гросс — о Василевском: в системе «Салавата» было 15 воспитанников, но он выделялся

Экс генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Олег Гросс поделился воспоминаниями от работы с вратарём Андреем Василевским, который в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг» выиграл второй Кубок Стэнли подряд.



«Первое впечатление о Василевском-младшем? Шесть лет назад в системе «Салавата Юлаева» было 14-15 местных воспитанников, мы внимательно вели каждого, но Андрей всё-таки выделялся.



Чем? Сказал бы так: фанатизмом. Он фанат хоккея и работы, что в молодом возрасте крайне важно. Ещё отметил бы великолепные физические данные — подвижность, пластику при солидных габаритах.



Что лично меня удивило в 18-летнем Василевском? Характер профессионального спортсмена. В плей-офф в первом раунде мы проигрывали, если не ошибаюсь, «Торпедо» — 0-2, но у Василевского, видимо, уже тогда был именно кубковый талант. В итоге серию мы взяли, а затем дошли и до серебра.



Вскоре была поездка на золотой чемпионат мира в Минск, работа в связке с Бобровским. Андрей созрел, все двери ему открывались — и шансов его удержать в КХЛ практически не было. Но пробивался в НХЛ он через фарм-клуб, так что прошёл все этапы и все трудности», — приводит слова Гросса Russia-Hockey.ru.

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