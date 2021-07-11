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Одноклубник Овечкина Оши надеется, что «Вашингтон» защитит его на драфте расширения НХЛ

Одноклубник Овечкина Оши надеется, что «Вашингтон» защитит его на драфте расширения НХЛ
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Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши поделился мнением о возможном переходе в «Сиэтл Кракен» в рамках расширения лиги.

«Я столичный. Здесь я хочу быть, вот где я хотел бы остаться. Совершенно уверен, что доказал руководству, что я должен остаться в клубе, и, надеюсь, они увидят, что я достаточно ценен, чтобы защитить меня на драфте расширения. Но эти драфты всегда сложны, потому что вы теряете товарищей по команде каждый сезон, и это всегда самая сложная часть. Надеюсь, что я останусь, но это тяжёлое время, чтобы проститься с кем-то», — приводит слова Оши официальный сайт НХЛ.

В минувшем сезоне 34-летний американец провёл 53 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 43 (22+21) очка. В пяти встречах плей-офф на его счету 4 (1+3) очка.

«Сиэтл Кракен» стал 32-й командой-участником НХЛ. Клуб начнёт выступления в лиге с сезона-2021/2022. Первым главным тренером команды стал экс-ассистент главного тренера «Торонто Мэйпл Лифс» Дэйв Хэкстол.

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