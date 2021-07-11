Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Шинкевич: Вудкрофт даст новое сборной Беларуси. После неудачного ЧМ нужна перезагрузка

Шинкевич: Вудкрофт даст новое сборной Беларуси. После неудачного ЧМ нужна перезагрузка
Комментарии

Защитник минского «Динамо» и сборной Беларуси Илья Шинкевич поделился ожиданиями от олимпийской квалификации.

В августе белорусы под руководством нового тренера Крэйга Вудкрофта поборются с командами Польши, Австрии и Словакии за единственную путёвку на Олимпиаду-2022 в Пекине.

«Думаю, Крэйг привнесёт что-то новое в команду, раскроет ребят по-новому. Всегда нужна перезагрузка после таких неудачных турниров, каким у нас получился чемпионат мира.

Пока что рано что-то говорить об олимпийской квалификации. Летом хочется максимально отвлечься от хоккея. Но когда начнутся сборы, переключимся и будем готовиться, чтобы выступить как можно лучше», — приводит слова Шинкевича официальный сайт Федерации хоккея Беларуси.

Новость по теме
«Вся сила у этого безумного дедушки». Мэр Риги — о том, почему поменял флаг Беларуси на ЧМ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021