Шинкевич: Вудкрофт даст новое сборной Беларуси. После неудачного ЧМ нужна перезагрузка

Защитник минского «Динамо» и сборной Беларуси Илья Шинкевич поделился ожиданиями от олимпийской квалификации.



В августе белорусы под руководством нового тренера Крэйга Вудкрофта поборются с командами Польши, Австрии и Словакии за единственную путёвку на Олимпиаду-2022 в Пекине.



«Думаю, Крэйг привнесёт что-то новое в команду, раскроет ребят по-новому. Всегда нужна перезагрузка после таких неудачных турниров, каким у нас получился чемпионат мира.



Пока что рано что-то говорить об олимпийской квалификации. Летом хочется максимально отвлечься от хоккея. Но когда начнутся сборы, переключимся и будем готовиться, чтобы выступить как можно лучше», — приводит слова Шинкевича официальный сайт Федерации хоккея Беларуси.