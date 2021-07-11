Шинкевич: Вудкрофт даст новое сборной Беларуси. После неудачного ЧМ нужна перезагрузка
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Защитник минского «Динамо» и сборной Беларуси Илья Шинкевич поделился ожиданиями от олимпийской квалификации.
В августе белорусы под руководством нового тренера Крэйга Вудкрофта поборются с командами Польши, Австрии и Словакии за единственную путёвку на Олимпиаду-2022 в Пекине.
«Думаю, Крэйг привнесёт что-то новое в команду, раскроет ребят по-новому. Всегда нужна перезагрузка после таких неудачных турниров, каким у нас получился чемпионат мира.
Пока что рано что-то говорить об олимпийской квалификации. Летом хочется максимально отвлечься от хоккея. Но когда начнутся сборы, переключимся и будем готовиться, чтобы выступить как можно лучше», — приводит слова Шинкевича официальный сайт Федерации хоккея Беларуси.
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