«Нужно время, чтобы прийти в себя». Макдэвид прокомментировал вылет «Эдмонтона»

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид поделился мнением о быстром завершении плей-офф для «нефтяников» и концовке сезона.



«Сначала очень не хочется, чтобы завершался плей-офф. И когда это происходит, нужно время, чтобы прийти в себя. Но потом проходит ещё какое-то время и ты снова готов играть.



Сейчас сезон завершён, кубок вручён, и всё внимание уже переносится на следующий сезон. Все готовятся к полному следующему сезону», — приводит слова Макдэвида официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, в первом раунде плей-офф «Ойлерз» всухую проиграли «Виннипег Джетс». За период с дебютного сезона Макдэвида в НХЛ (сезон-2015/2016) «Эдмонтон» выиграл всего одну кубковую серию.

Макдэвид провёл 56 матчей в чемпионате-2020/2021 и набрал 105 (33+72) очков при показателе полезности «+21». В плей-офф канадский нападающий сыграл в четырёх встречах, забросив одну шайбу и отдав три результативных передачи.