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Нападающий сборной Казахстана и участник ЧМ-2021 подписал пробный контракт с «Барысом»

Нападающий сборной Казахстана и участник ЧМ-2021 подписал пробный контракт с «Барысом»
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Хоккейный клуб «Барыс» на официальном сайте сообщил о заключении контракта с нападающим Кириллом Савицким.

Отмечается, что пробное соглашение рассчитано до 31 августа 2021 года.

Савицкий, который является воспитанником Усть-Каменогорска, уже играл в системе «Барыса». Ранее он на протяжении трёх лет выступал за «Номад». Прошлый сезон нападающий провёл в «Торпедо» из Усть-Каменогорска, где стал лучшим бомбардиром команды и помог выиграть бронзовые медали чемпионата Казахстана по хоккею. За 52 матча чемпионата страны, включая встречи плей-офф, форвард забросил 12 шайб и отдал 28 результативных передач.

В мае Савицкий дебютировал в составе национальной сборной Казахстана на чемпионате мира в элитном дивизионе.

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