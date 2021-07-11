«Торонто» заинтересован в подписании лучшего бомбардира «Детройта» в сезоне-2019/2020

Нападающий «Детройт Ред Уингз» Тайлер Бертуцци может сменить клуб, сообщает Sportsnet.



Интерес к 26-летнему игроку проявляет «Торонто Мэйпл Лифс».



Бертуцци пропустил большую часть прошлого сезона из-за травмы. В прошлом сезоне нападающий принял участие в девяти матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил пять шайб и отдал одну результативную передачу.



Зарплата игрока по однолетнему контракту составила $ 3,5 млн. Он может стать ограниченно свободным агентом.

Напомним, в сезоне-2019/2020 Бертуцци стал лучшим снайпером «красных крыльев»: он забросил 21 шайбу в 71 матче. К голам он добавил 27 результативных передач, став вторым бомбардиром команды после Дилана Ларкина (52 очка).