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«Торонто» заинтересован в подписании лучшего бомбардира «Детройта» в сезоне-2019/2020

«Торонто» заинтересован в подписании лучшего бомбардира «Детройта» в сезоне-2019/2020
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Нападающий «Детройт Ред Уингз» Тайлер Бертуцци может сменить клуб, сообщает Sportsnet.

Интерес к 26-летнему игроку проявляет «Торонто Мэйпл Лифс».

Бертуцци пропустил большую часть прошлого сезона из-за травмы. В прошлом сезоне нападающий принял участие в девяти матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил пять шайб и отдал одну результативную передачу.

Зарплата игрока по однолетнему контракту составила $ 3,5 млн. Он может стать ограниченно свободным агентом.

Напомним, в сезоне-2019/2020 Бертуцци стал лучшим снайпером «красных крыльев»: он забросил 21 шайбу в 71 матче. К голам он добавил 27 результативных передач, став вторым бомбардиром команды после Дилана Ларкина (52 очка).

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