«Торонто» заинтересован в подписании лучшего бомбардира «Детройта» в сезоне-2019/2020
Поделиться
Нападающий «Детройт Ред Уингз» Тайлер Бертуцци может сменить клуб, сообщает Sportsnet.
Интерес к 26-летнему игроку проявляет «Торонто Мэйпл Лифс».
Бертуцци пропустил большую часть прошлого сезона из-за травмы. В прошлом сезоне нападающий принял участие в девяти матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил пять шайб и отдал одну результативную передачу.
Зарплата игрока по однолетнему контракту составила $ 3,5 млн. Он может стать ограниченно свободным агентом.
Напомним, в сезоне-2019/2020 Бертуцци стал лучшим снайпером «красных крыльев»: он забросил 21 шайбу в 71 матче. К голам он добавил 27 результативных передач, став вторым бомбардиром команды после Дилана Ларкина (52 очка).
Комментарии
- 11 июля 2021
-
13:57
-
13:35
-
13:17
-
12:54
-
12:37
-
12:16
-
11:58
-
11:45
-
11:18
-
10:46
-
10:15
-
10:00
-
09:51
-
09:19
-
08:58
-
08:41
- 10 июля 2021
-
23:45
-
23:32
-
22:40
-
22:21
-
21:30
-
21:18
-
21:00
-
20:27
-
19:59
-
19:30
-
19:12
-
18:11
-
17:45
-
17:31
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:14
-
15:57
Партнерский контент