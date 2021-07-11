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Кучеров показал фото с Василевским и Сергачёвым в футболках с надписью «Чушь номер один»

Кучеров показал фото с Василевским и Сергачёвым в футболках с надписью «Чушь номер один»
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Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров на своей странице в «Инстаграме» выложил фотографию, на которой он, его одноклубники Андрей Василевский и Михаил Сергачёв, а также агент Дэн Мильштейн стоят в футболках с фразой «Чушь номер один».

После завоевания Кубка Стэнли российский форвард рассказал, что он не согласен с тем, что «Везину Трофи» — приз лучшему голкиперу регулярного чемпионата — получил вратарь «Вегас Голден Найт» Марк-Андре Флёри, а не Василевский. Кучеров сказал, что вручение «Везины» «кому-то другому [а не Василевскому] — чушь номер один». Эта фраза привлекла много внимания и быстро стала мемом в интернете.

Василевский же получил «Конн Смайт Трофи» — приз самому ценному игроку плей-офф.

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