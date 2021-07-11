Джо Торнтон и Остон Мэттьюс посетили бой Конора Макгрегора и Дастина Порье на UFC 264

Нападающие «Торонто Мэйпл Лифс» Джо Торнтон и Остон Мэттьюс посетили UFC 264, состоявшийся в Лас-Вегасе, сообщает UFC Canada на своей странице в «Твиттере».
«Пара „кленовых листьев“ в здании! Мэттьюс и Торнтон посетили UFC 264», — говорится в сообщении.
В главном событии Конор Макгрегор и Дастин Порье провели третий бой, который закончился победой Порье техническим нокаутом в первом раунде.
Напомним, «Торонто» потерпел поражение в серии первого раунда с будущим финалистом Кубка Стэнли «Монреаль Канадиенс» (3-4).
В регулярном чемпионате Торнтон провёл 44 матча и набрал 20 (5+15) очков. В плей-офф на его счету один гол в семи встречах. Летом нападающий становится неограниченно свободным агентом. Он является самым результативным игроком из всех, кто сейчас выступает в НХЛ. Торнтон занимает 14-е место по результативности за всю историю лиги. В его активе 1529 (425+1104) очков в 1680 матчах.
Мэттьюс в регулярном сезоне-2020/2021 сыграл в 52 матчах, набрав 66 (41+25) очков при показателе полезности «+20». В плей-офф форвард провёл семь игр и набрав 5 (1+4) баллов.
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