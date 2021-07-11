В Огайо выступили против ослабления закона о фейерверках. Сенатор вспомнил о Кивлениексе

Губернатор Огайо Майк Девайн наложил вето на законопроект Сената 113, который значительно ослабил бы законы о фейерверках в Огайо.
«Законопроект 113 будет кардинальным изменением в законе Огайо, которое сделало бы Огайо одним из наименее ограничительных штатов в отношении законов о фейерверках», — приводит слова Девайна обозреватель The Athletic Аарон Портцлайн на своей странице в «Твиттере».
Сенатор от штата Огайо Хиршел Крэйг, проголосовавший против законопроекта, прокомментировал это решение, вспомнив погибшего 5 июля в результате сбоя пиротехники голкипера «Коламбус Блю Джекетс» Матиса Кивлениекса.
«Я был глубоко опечален внезапной и трагической смертью Матиса Кивлениекса. Я молюсь о его семье и друзьях в эти болезненные и трудные времена.
К сожалению, смерть Кивлениекса напоминает нам, что с фейерверками всегда нужно обращаться с особой осторожностью. У меня по-прежнему есть серьёзные сомнения в отношении того, чтобы разрешить запуск фейерверков в Огайо без достаточных мер защиты и правил техники безопасности», — цитирует Крэйга Портцлайн в «Твиттере».
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