Питри — о травме Уэбера: он, зная, что игра причинит ему боль, ежедневно ставил всё на кон

Защитник «Монреаль Канадиенс» Джефф Питри поделился мнением о капитане «Хабс» Ши Уэбере, который в плей-офф Кубка Стэнли играл с серьёзной травмой.
«Он великий лидер. Он огромная часть нашей команды. Мы каждый день видим, что он делает. В конце сезона он получил травму, и его убивало то, что он не мог тренироваться с нами, быть с нами вместе. После возвращения и старта плей-офф он, зная, что игра причинит ему боль, буквально каждый день ставил всё на кон. Находясь так близко, думаю, вы увидите реакции после матча, когда все подходят к нему. Это значило бы очень много — не только для всех ребят, которые хотели выиграть для этого парня рядом. Для него самого это было бы ещё более особенным — ведь ты видишь, через что он проходит каждый день. Словами это не описать», — приводит слова Питри официальный сайт «Монреаля».
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