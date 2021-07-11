Мать погибшего голкипера «Коламбуса» Кивлениекса поделилась эмоциями от утраты сына

Астрида Мелдере, мать голкипера «Коламбус Блю Джекетс» Матиса Кивлениекса, поделилась эмоциями от утраты своего сына.

«Матис был очень, очень решительным человеком. После четырёх или пяти месяцев катания он сам решил, что хочет быть вратарём. Это было его решение в очень раннем возрасте (в три года. — Прим. «Чемпионата»). Он сказал это: «Я хочу быть вратарём».



Матис был трудолюбивым, но при этом обладал огромной уверенностью и индивидуальностью. Он посвятил свою жизнь хоккею. Хоккей был для него всем. Всем.



Он с самого раннего возраста знал, что будет играть в НХЛ. Это была его цель, его задача, и у него не было сомнений. Он сказал: «Я собираюсь играть в НХЛ, мам. Однажды я буду играть в НХЛ». Он был так уверен в этом.



Матиса будут помнить как очень счастливого и улыбающегося человека, будут помнить за его достижения за очень короткую хоккейную карьеру. Он выигрывал трофеи в своём лучшем сезоне (в хоккейной лиге США. — Прим. «Чемпионата»). Он выиграл свой первый матч в НХЛ и, очевидно, свой главный матч за Латвию на чемпионате мира со следующими чемпионами мира (со сборной Канады на ЧМ-2021. — Прим. «Чемпионата») — победа 2:0!

Меня очень тронули бумажные и электронные письма, пришедшие как через хоккейную федерацию, так и напрямую. Многие люди проявляют участие, я очень тронута. Не ожидала настолько тёплого отношения от такого числа людей. Я очень тронута и счастлива такому участию, несмотря на то что сейчас тяжёлые времена», — приводит слова матери The Athletic.

Мелдере, в частности, сказала, что она очень благодарна «Блю Джекетс», которые всё ещё дорабатывают план по увековечению памяти Кивлениекса. Ожидается, что члены семьи голкипера поедут в США для этого, а затем разместят собственный мемориал в Латвии.

Мелдере добавила, что хочет, чтобы Кивлениекса запомнили за его образ жизни — за то, что он был весёлой и целеустремлённой личностью, имевшей трудовую этику, — а не за трагедию, которая случилась с ним в 24 года.

Новость по теме Умер вратарь «Коламбуса» и сборной Латвии Матис Кивлениекс. Ему было 24 года