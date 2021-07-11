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Генменеджер «Спартака» прокомментировал переход в клуб защитника Мамкина

Генменеджер «Спартака» прокомментировал переход в клуб защитника Мамкина
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Генеральный директор московского «Спартака» Роман Беляев прокомментировал переход в клуб защитника Михаила Мамкина.

«Команда пополнилась опытным защитником оборонительного плана. Михаил — командный игрок, полезно действует по заданию. Играет просто, но эффективно — мобилен в игре, цепок при обороне и добавит глубины в нашу защитную линию», — приводит слова Беляева официальный твиттер-аккаунт красно-белых.

Отметим, что Мамкин выступал за «Спартак» с 2009 по 2014 годы.

В минувшем сезоне защитник принял участие в 42 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в составе «Автомобилиста», в которых забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач при показателе полезности «+1» и 16 минутах штрафного времени.

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