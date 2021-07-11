Генменеджер «Спартака» прокомментировал переход в клуб защитника Мамкина

Генеральный директор московского «Спартака» Роман Беляев прокомментировал переход в клуб защитника Михаила Мамкина.



«Команда пополнилась опытным защитником оборонительного плана. Михаил — командный игрок, полезно действует по заданию. Играет просто, но эффективно — мобилен в игре, цепок при обороне и добавит глубины в нашу защитную линию», — приводит слова Беляева официальный твиттер-аккаунт красно-белых.



Отметим, что Мамкин выступал за «Спартак» с 2009 по 2014 годы.



В минувшем сезоне защитник принял участие в 42 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в составе «Автомобилиста», в которых забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач при показателе полезности «+1» и 16 минутах штрафного времени.

Новость по теме «Спартак» подписал контракт с защитником «Автомобилиста» Мамкиным