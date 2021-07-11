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Форвард «Ванкувера» Грейовак продолжит карьеру в КХЛ

Форвард «Ванкувера» Грейовак продолжит карьеру в КХЛ
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Хоккейный агент Алёша Пилко сообщил о том, что нападающий «Ванкувер Кэнакс» Тайлер Грейовак продолжит карьеру в Континентальной хоккейной лиге.

«Тайлер Грейовак — добро пожаловать!» — сообщил Пилко в «Твиттере».

28-летний игрок в прошедшем сезоне НХЛ провёл в регулярном чемпионате 14 игр, в которых набрал 4 (3+1) результативных балла при показателе полезности "-3".

Всего на счету Грейовака 84 матча в НХЛ и 15 (12+3) очков при общей полезности "-2". Форвард также выступал за «Миннесоту Уайлд» и «Вашингтон Кэпиталз».

В АХЛ Грейовак принял участие в 340 играх и набрал 193 (89+104) результативных балла.

В прошедшем сезоне НХЛ «Ванкувер» занял седьмое место в Северном дивизионе, не сумев выйти в плей-офф.

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