Форвард «Ванкувера» Грейовак продолжит карьеру в КХЛ
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Хоккейный агент Алёша Пилко сообщил о том, что нападающий «Ванкувер Кэнакс» Тайлер Грейовак продолжит карьеру в Континентальной хоккейной лиге.
«Тайлер Грейовак — добро пожаловать!» — сообщил Пилко в «Твиттере».
28-летний игрок в прошедшем сезоне НХЛ провёл в регулярном чемпионате 14 игр, в которых набрал 4 (3+1) результативных балла при показателе полезности "-3".
Всего на счету Грейовака 84 матча в НХЛ и 15 (12+3) очков при общей полезности "-2". Форвард также выступал за «Миннесоту Уайлд» и «Вашингтон Кэпиталз».
В АХЛ Грейовак принял участие в 340 играх и набрал 193 (89+104) результативных балла.
В прошедшем сезоне НХЛ «Ванкувер» занял седьмое место в Северном дивизионе, не сумев выйти в плей-офф.
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