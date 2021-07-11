Байрон: я люблю «Монреаль». Счастлив даже в плохие дни, находясь на драфте отказов

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Пол Байрон рассказал о желании выступать за клуб.
«Я люблю «Монреаль», люблю город, люблю болельщиков. Люблю надевать свитер клуба каждый божий день. Я всё время говорю: ты заходишь на арену, заходишь и видишь портреты Жана Беливо, Мориса Ришара, Ивана Курнуайе, Ларри Робинсона, Патрика Руа, Ги Карбонно… Носить тот же свитер, что и все эти парни, — это исполнение мечты. Именно об этом я и мечтал в детстве.
Я самый счастливый человек в мире. Даже в плохие дни, когда я на драфте отказов. Это неважно. В клубе мне нравится всё. Этот год был просто невероятен.
С нетерпением жду нового вызова с «Монреалем». Было интересно пройти этот путь, но теперь желание вернуться и закончить дело становится ещё сильнее», — приводит слова Байрона Monreal Gazette.
Отметим, что по ходу сезона-2020/2021 форварда трижды выставляли на драфт отказов. У Байрона осталось ещё 2 года по контракту с «Канадиенс» с кэпхитом $ 3,4 млн.
В прошедшем сезоне 32-летний нападающий принял участие в 46 играх регулярного чемпионата, набрав 16 (5+11) очков при общей полезности "+5". В плей-офф Байрон сыграл в 22 встречах и набрал 6 (3+3) баллов при показателе полезности «0».
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