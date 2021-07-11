«Барыс» заключил двухлетнее соглашение с форвардом Гусейновым

«Барыс» сообщил о заключении контракта с нападающим Диасом Гусейновым.



Как сообщает официальный сайт клуба, с игроком было подписано двустороннее соглашение, рассчитанное на два сезона (до 30 апреля 2023 года).



Диас является выпускником ДЮСШ «Барыс». На протяжении последних лет он был лидером фарм-клуба «Барыса» — «Снежных Барсов».



Прошлый сезон для 20-летнего нападающего не получился полноценным из-за травмы. Гусейнов успел провести в чемпионате Казахстана семь матчей и записать в свой актив 9 (3+6) баллов при показателе полезности «0» и двух минутах штрафного времени.



В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Барыс» занял шестое место в Восточной конференции, в первом раунде плей-офф уступив магнитогорскому «Металлургу» (2-4).



Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября матчем за Кубок Открытия между «Авангардом» и ЦСКА.