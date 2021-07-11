Кубок Стэнли точно побывает в России в 2021 году

Хоккейный агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы хоккеистов «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского и Никиты Кучерова, заявил, что завоёванный игроками трофей точно побывает в России.



«Могу сказать, что в 2021 году Кубок Стэнли точно побывает в России, ребята привезут его в свои города. НХЛ дала разрешение, сейчас мы работаем над логистикой», — сказал Мильштейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.



Напомним, «Тампа» выиграла Кубок Стэнли — 2021, в финальной серии оказавшись сильнее «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Это третий титул в истории клуба.



Отметим, что «Тампа» также становилась обладателем Кубка Стэнли в 2020 году, но тогда трофей не был привезён в Россию из-за пандемии коронавируса.

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