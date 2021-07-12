Мильштейн: Василевский сказал: «Мы сейчас играем не за «Везину», а за Кубок Стэнли»
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Хоккейный агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского, заявил, что его клиент не расстроился из-за того, что приз «Везина Трофи» был вручён голкиперу «Вегас Голден Найтс» Марку-Андре Флёри.
«Андрей — один из самых сильных и стабильных вратарей в мире. После плей-офф многие вратари поздравляли его. На данный момент Василевский безоговорочный топ-голкипер.
Андрей попросил меня поздравить Марка-Андре с завоеванием «Везины». «Мы сейчас играем не за «Везину», а за Кубок Стэнли. Моя задача — помочь команде выиграть этот трофей, это наш приоритет», — так считал сам Андрей», — сказал Мильштейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
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