Мильштейн: Василевский сказал: «Мы сейчас играем не за «Везину», а за Кубок Стэнли»

Хоккейный агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского, заявил, что его клиент не расстроился из-за того, что приз «Везина Трофи» был вручён голкиперу «Вегас Голден Найтс» Марку-Андре Флёри.



«Андрей — один из самых сильных и стабильных вратарей в мире. После плей-офф многие вратари поздравляли его. На данный момент Василевский безоговорочный топ-голкипер.



Андрей попросил меня поздравить Марка-Андре с завоеванием «Везины». «Мы сейчас играем не за «Везину», а за Кубок Стэнли. Моя задача — помочь команде выиграть этот трофей, это наш приоритет», — так считал сам Андрей», — сказал Мильштейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.