Мильштейн: Романов — один из лучших защитников НХЛ уже сегодня, у него блестящее будущее

Хоккейный агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы защитника «Монреаль Канадиенс» Александра Романова, поделился мнением о перспективах российского хоккеиста в НХЛ.
«После пятого матча русские ребята из «Тампы» позвонили и поздравили с первым сезоном в НХЛ защитника «Монреаля» Сашу Романова. Саша отыграл очень хорошо, он постоянно улучшает свою игру и работает над собой. Романов — один из лучших защитников лиги уже сегодня, но он обязательно будет прогрессировать дальше. У этого хоккеиста огромный потенциал.
Саша в 21 год провёл великолепный первый сезон в НХЛ. У него блестящее будущее в лиге», — сказал Мильштейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Напомним, в регулярном чемпионате-2020/2021 Романов принял участие в 54 матчах за «Монреаль», в которых сумел набрать 6 (1+5) очков при показателе полезности "+1". В минувшем плей-офф Романов отыграл четыре матча, в которых забросил одну шайбу — в четвёртой встрече финала с «Тампой».
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