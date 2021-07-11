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Несколько клубов НХЛ получили информацию от «Сент-Луиса» об истории травм Тарасенко

Несколько клубов НХЛ получили информацию от «Сент-Луиса» об истории травм Тарасенко
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«Сент-Луис Блюз» и российский нападающий клуба Владимир Тарасенко ведут переговоры об обмене игрока.

Как сообщает в «Твиттере» хоккейный журналист Дэвид Паньотта, несколько клубов лиги получили информацию от «Сент-Луиса» об истории травм Тарасенко. Напомним, он перенёс три операции на плече — в 2018, 2019 и 2020 годах.

Напомним, ранее стало известно о просьбе россиянина о переходе в другой клуб. У Тарасенко осталось два года по действующему контракту с «Блюз» с зарплатой $ 7,5 миллионов.

В регулярном сезоне-2020/2021 Тарасенко сыграл 24 матча и набрал 14 (4+10) очков при показателе полезности «-7». В плей-офф он провёл четыре матча, на его счету 2 (2+0) результативных балла при общей полезности «-8».

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