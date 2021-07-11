Несколько клубов НХЛ получили информацию от «Сент-Луиса» об истории травм Тарасенко

«Сент-Луис Блюз» и российский нападающий клуба Владимир Тарасенко ведут переговоры об обмене игрока.



Как сообщает в «Твиттере» хоккейный журналист Дэвид Паньотта, несколько клубов лиги получили информацию от «Сент-Луиса» об истории травм Тарасенко. Напомним, он перенёс три операции на плече — в 2018, 2019 и 2020 годах.



Напомним, ранее стало известно о просьбе россиянина о переходе в другой клуб. У Тарасенко осталось два года по действующему контракту с «Блюз» с зарплатой $ 7,5 миллионов.



В регулярном сезоне-2020/2021 Тарасенко сыграл 24 матча и набрал 14 (4+10) очков при показателе полезности «-7». В плей-офф он провёл четыре матча, на его счету 2 (2+0) результативных балла при общей полезности «-8».