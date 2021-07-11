Несколько клубов НХЛ получили информацию от «Сент-Луиса» об истории травм Тарасенко
Поделиться
«Сент-Луис Блюз» и российский нападающий клуба Владимир Тарасенко ведут переговоры об обмене игрока.
Как сообщает в «Твиттере» хоккейный журналист Дэвид Паньотта, несколько клубов лиги получили информацию от «Сент-Луиса» об истории травм Тарасенко. Напомним, он перенёс три операции на плече — в 2018, 2019 и 2020 годах.
Напомним, ранее стало известно о просьбе россиянина о переходе в другой клуб. У Тарасенко осталось два года по действующему контракту с «Блюз» с зарплатой $ 7,5 миллионов.
В регулярном сезоне-2020/2021 Тарасенко сыграл 24 матча и набрал 14 (4+10) очков при показателе полезности «-7». В плей-офф он провёл четыре матча, на его счету 2 (2+0) результативных балла при общей полезности «-8».
Комментарии
- 11 июля 2021
-
21:16
-
21:00
-
20:15
-
19:32
-
19:00
-
18:37
-
18:18
-
17:55
-
17:32
-
17:02
-
16:35
-
16:20
-
16:16
-
15:55
-
15:32
-
15:10
-
14:57
-
14:50
-
14:35
-
14:21
-
13:57
-
13:35
-
13:17
-
12:54
-
12:37
-
12:16
-
11:58
-
11:45
-
11:18
-
10:46
-
10:15
-
10:00
-
09:51
-
09:19
-
08:58
Партнерский контент