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«Нэшвилл» ищет варианты обмена форварда клуба Джохансена

«Нэшвилл» ищет варианты обмена форварда клуба Джохансена
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Нападающий Райан Джохансен может покинуть «Нэшвилл Предаторз».

Как сообщает The Fourth Period, клуб ищет возможности обменять 28-летнего канадца.

Контракт Джохансена с зарплатой в $ 8 миллионов в год действует до конца сезона-2024/2025. На предстоящем драфте расширения НХЛ игрока не нужно защищать автоматически, поскольку у него нет запрета на обмен в другой клуб.

В прошедшем регулярном чемпионате Джохансен принял участие в 48 матчах и набрал 22 (7+15) очка при показателе полезности «0». В плей-офф он сыграл в шести встречах, забросив три шайбы и отдав одну голевую передачу при общей полезности "-2".

Джохансен выступает за «Нэшвилл» с сезона-2015/2016. Вместе с клубом он играл в финале Кубка Стэнли — 2017 с «Питтсбургом» (2-4).

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