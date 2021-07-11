«Нэшвилл» ищет варианты обмена форварда клуба Джохансена
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Нападающий Райан Джохансен может покинуть «Нэшвилл Предаторз».
Как сообщает The Fourth Period, клуб ищет возможности обменять 28-летнего канадца.
Контракт Джохансена с зарплатой в $ 8 миллионов в год действует до конца сезона-2024/2025. На предстоящем драфте расширения НХЛ игрока не нужно защищать автоматически, поскольку у него нет запрета на обмен в другой клуб.
В прошедшем регулярном чемпионате Джохансен принял участие в 48 матчах и набрал 22 (7+15) очка при показателе полезности «0». В плей-офф он сыграл в шести встречах, забросив три шайбы и отдав одну голевую передачу при общей полезности "-2".
Джохансен выступает за «Нэшвилл» с сезона-2015/2016. Вместе с клубом он играл в финале Кубка Стэнли — 2017 с «Питтсбургом» (2-4).
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