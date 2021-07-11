Кейн признан лучшим хоккеистом года по версии ESPY
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Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн был назван лучшим хоккеистом на премии ESPY, сообщает сайт ESPN.
Победитель был выбран с помощью голосования болельщиков. Также на это звание претендовали Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»), Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг») и Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс»).
В прошедшем сезоне Кейн принял участие в 56 матчах регулярного чемпионата и набрал 66 (15+51) очков при показателе полезности "-7". Всего 32-летний форвард провёл 1029 матчей, набрав 1088 (404+684) баллов.
«Чикаго» занял шестое место в Центральном дивизионе и не пробился в плей-офф Кубка Стэнли.
ESPY — это премия, присуждаемая американским телеканалом ESPN ведущим спортсменам и командам за календарный год.
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