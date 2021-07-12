«Анахайм» может обменять капитана сборной Канады на победном ЧМ-2021
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Нападающий Адам Хенрик может покинуть «Анахайм Дакс», сообщает The Fourth Period.
«Утки» находятся в поиске вариантов обмена для канадского форварда. В то же время отмечается, что сам Хенрик не возражает сменить обстановку.
Контракт нападающего с зарплатой $ 5,825 млн в год рассчитан до конца сезона-2023/2024.
В прошедшем сезоне Хенрик принял участие в 45 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил 12 шайб и отдал девять результативных передач.
Отметим, что Адам Хенрик был капитаном сборной Канады на победном для неё чемпионате мира-2021, прошедшем в столице Латвии — Риге. Нападающий принял участие в 10 матчах, в которых забросил шесть шайб и отдал пять результативных передач.
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