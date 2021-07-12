«Авангард» взял на просмотр экс-игрока системы «Сент-Луиса» и серебряного призёра МЧМ-2016

«Авангард» взял на просмотр защитника Дмитрия Сергеева, сообщается на официальном сайте КХЛ.
Омичи заключили с 25-летним игроком пробный контракт.
Последние два сезона Сергеев выступал в ВХЛ за «Ростов», «Дизель» и «Югру». Ранее играл в Казахстане и в системе «Сент-Луис Блюз».
В составе молодёжной сборной России Сергеев стал серебряным призером МЧМ-2016.
Напомним, по итогам шести матчей «Авангард» обыграл ЦСКА и стал обладателем Кубка Гагарина. В первом матче серии омский клуб одержал победу (4:1), затем дважды уступил (0:3, 1:2), а в четвёртом матче снова взял верх, отыгравшись с 0:2 и забив в овертайме в меньшинстве. Третью победу омичи одержали в пятом матче (2:0), а четвёртую — в шестом (1:0).
Единственную шайбу в последней встрече забросил Сергей Толчинский за 32 секунды до конца первого периода. После передачи Оливера Каски Толчинский бросил в касание от синей линии.
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