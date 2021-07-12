Никита Кучеров показал семейное фото с женой, сыном и Кубком Стэнли

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров на своей странице в «Инстаграме» выложил фотографию, на которой он на отдыхе сидит вместе со своей женой Анастасией, сыном Максимом и Кубком Стэнли.

Напомним, российский форвард Никита Кучеров пропустил весь регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги из-за травмы и вернулся только к плей-офф. В минувшем розыгрыше Кубка Стэнли Кучеров стал лучшим бомбардиром, набрав 32 очка: форвард забросил восемь шайб и отдал 24 результативные передачи.



«Тампа-Бэй» стала победителем Кубка Стэнли второй год подряд. Никита Кучеров, а также голкипер Андрей Василевский и защитник Михаил Сергачёв выиграли Кубок Стэнли в составе «Лайтнинг» второй раз подряд.