Капризов отклонил два предложения «Миннесоты» на семь и на восемь лет
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Российский нападающий Кирилл Капризов и его агент отклонили два предложения «Миннесоты Уайлд» на семь и восемь лет, сообщает официальный телеграм-канал НХЛ на русском языке со ссылкой на инсайдера Майкла Руссо.
Отмечается, что «Миннесота» сделала 24-летнему форварду предложения на семь лет с зарплатой $ 8-8,5 млн и на восемь лет с зарплатой около $9 млн в год. Оба предложения были отклонены.
Капризов провёл свой первый сезон в НХЛ. За 55 матчей он набрал 51 (27+24) очко при показателе полезности "+10". В плей-офф он провёл семь матчей, в которых набрал 3 (2+1) очка. Форвард получил «Колдер Трофи» — приз, вручаемый лучшему новичку сезона НХЛ.
В 2015 году форвард был выбран на драфте НХЛ «Миннесотой» в пятом раунде под общим 135-м номером.
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