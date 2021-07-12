Капризов отклонил два предложения «Миннесоты» на семь и на восемь лет

Российский нападающий Кирилл Капризов и его агент отклонили два предложения «Миннесоты Уайлд» на семь и восемь лет, сообщает официальный телеграм-канал НХЛ на русском языке со ссылкой на инсайдера Майкла Руссо.

Отмечается, что «Миннесота» сделала 24-летнему форварду предложения на семь лет с зарплатой $ 8-8,5 млн и на восемь лет с зарплатой около $9 млн в год. Оба предложения были отклонены.

Капризов провёл свой первый сезон в НХЛ. За 55 матчей он набрал 51 (27+24) очко при показателе полезности "+10". В плей-офф он провёл семь матчей, в которых набрал 3 (2+1) очка. Форвард получил «Колдер Трофи» — приз, вручаемый лучшему новичку сезона НХЛ.



В 2015 году форвард был выбран на драфте НХЛ «Миннесотой» в пятом раунде под общим 135-м номером.