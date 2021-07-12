Беттмэн: победа «Тампы» в финале. Заполненная арена. Жизнь возвращается в нормальное русло

Комиссионер Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн высказался о домашней победе «Тампа-Бэй Лайтнинг» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» (1:0, 4-1).



«Заполненная арена. Невероятная атмосфера. Победа «Тампы» в финале. Кажется, жизнь возвращается в нормальное русло», — приводит слова Беттмэна официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, в пятом матче финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 1:0 и победила в турнире. Счёт в финальной серии — 4-1.



В составе победителей единственную шайбу забросил Росс Колтон.



Ранее в серии «Тампа» одержала победы со счётом 5:1, 3:1 и 6:3, а «Монреаль» обыграл соперника со счётом 3:2 в овертайме. Напомним, в полуфинале турнира «Лайтнинг» прошли «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 4-3 в серии, а «Монреаль» победил «Вегас Голден Найтс» — 4-2.