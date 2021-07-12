Стало известно, с каким клубом из КХЛ ведёт переговоры форвард «Ванкувера» Грейовак

Форвард «Ванкувер Кэнакс» Тайлер Грейовак может перейти в минское «Динамо», сообщает телеграм-канал «Хоккейный Бульбаш».

Отмечается, что 28-летний центрфорвард входит в сферу интересов клуба из столицы Беларуси. Стороны находятся в стадии переговоров.

28-летний игрок в прошедшем сезоне НХЛ провёл в регулярном чемпионате 14 игр, в которых набрал 4 (3+1) результативных балла при показателе полезности "-3".



Всего на счету Грейовака 84 матча в НХЛ и 15 (12+3) очков при общей полезности "-2". Форвард также выступал за «Миннесоту Уайлд» и «Вашингтон Кэпиталз».



В АХЛ Грейовак принял участие в 340 играх и набрал 193 (89+104) результативных балла.



В прошедшем сезоне НХЛ «Ванкувер» занял седьмое место в Северном дивизионе, не сумев выйти в плей-офф.