Стало известно, с каким клубом из КХЛ ведёт переговоры форвард «Ванкувера» Грейовак
Поделиться
Форвард «Ванкувер Кэнакс» Тайлер Грейовак может перейти в минское «Динамо», сообщает телеграм-канал «Хоккейный Бульбаш».
Отмечается, что 28-летний центрфорвард входит в сферу интересов клуба из столицы Беларуси. Стороны находятся в стадии переговоров.
28-летний игрок в прошедшем сезоне НХЛ провёл в регулярном чемпионате 14 игр, в которых набрал 4 (3+1) результативных балла при показателе полезности "-3".
Всего на счету Грейовака 84 матча в НХЛ и 15 (12+3) очков при общей полезности "-2". Форвард также выступал за «Миннесоту Уайлд» и «Вашингтон Кэпиталз».
В АХЛ Грейовак принял участие в 340 играх и набрал 193 (89+104) результативных балла.
В прошедшем сезоне НХЛ «Ванкувер» занял седьмое место в Северном дивизионе, не сумев выйти в плей-офф.
Новость по темеФорвард «Ванкувера» Грейовак продолжит карьеру в КХЛ
Комментарии
- 12 июля 2021
-
11:34
-
11:00
-
10:11
-
10:00
-
09:30
-
09:13
-
08:49
-
08:45
-
08:00
- 11 июля 2021
-
23:52
-
23:20
-
22:45
-
22:15
-
21:48
-
21:16
-
21:00
-
20:15
-
19:32
-
19:00
-
18:37
-
18:18
-
17:55
-
17:32
-
17:02
-
16:35
-
16:20
-
16:16
-
15:55
-
15:32
-
15:10
-
14:57
-
14:50
-
14:35
-
14:21
-
13:57
Партнерский контент