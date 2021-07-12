«Мои маленькие талисманы любят кубок». Коулман показал фото с дочерью в Кубке Стэнли

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Блейк Коулман на своей странице в «Инстаграме» выложил ряд фотографий с женой, двумя дочками и Кубком Стэнли. На нескольких фото младшая из дочерей лежит в трофее.



«Мои маленькие талисманы на удачу любят кубок. Приключения Стэнли 2.0», — говорится в сообщении.

Напомним, в пятом матче финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 1:0 и победила в турнире. Счёт в финальной серии — 4-1.



В составе победителей единственную шайбу забросил Росс Колтон.



Ранее в серии «Тампа» одержала победы со счётом 5:1, 3:1 и 6:3, а «Монреаль» обыгрывал соперника со счётом 3:2 в овертайме. Напомним, в полуфинале турнира «Лайтнинг» прошли «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 4-3 в серии, а «Монреаль» победил «Вегас Голден Найтс» — 4-2.