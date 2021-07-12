Бобровский — о Канаде на ЧМ: если бы проиграли Макдэвиду и Кросби, было бы не менее обидно

Голкипер «Флориды Пантерз» и сборной России Сергей Бобровский ответил на вопросы о четвертьфинале ЧМ-2021 с командой Канады (1:2 ОТ).



«Сейчас, спустя время, не думаю ли, что поторопился с поездкой на чемпионат мира в Ригу? У нас закончился сезон, и я получил приглашение в сборную. Приехать и сыграть за страну — всегда честь. Особенно когда ты здоров, полон сил и энергии. Я принял вызов, приехал и сделал всё, что мог.



Готовил ли себя как-то по-особенному к матчу на вылет? Было всё то же самое. По опыту знаю, что не стоит экспериментировать в подготовке к важным матчам. Знал, что надо делать, чтобы быстрее адаптироваться к большой площадке. В целом считаю, что показал солидную игру, дал ребятам шанс.



Пересматривал ли пропущенные шайбы от канадцев? Я смотрел. Но смысла рассуждать на эти темы не вижу. Каждую шайбу можно поймать, нажимая кнопку паузы на клавиатуре.



Вылет в четвертьфинале для команды такого уровня, как Россия, — это позор? Россия всегда стремится только к золоту, для всех ребят это единственная цель. Но это был четвертьфинал, с Канадой, которая в итоге завоевала золото. Сложно назвать это провалом, хотя ожидания были другими. Надо воспринимать поражение как опыт, из которого нужно делать выводы.



Проигрывать всегда обидно. Если бы мы проиграли Макдэвиду и Кросби, то это было бы не менее обидно. У нас было много молодых ребят, которые получили важный опыт. Для некоторых ребят это был первый ЧМ.



Болельщики бы больше поняли это? Может быть. Тем не менее, проигрывать всегда неприятно. И неважно, кому — финнам, шведам, канадцам. Это всегда больно.



Мы проиграли в финале чемпионата мира в Чехии канадцам с большим счётом, а там у соперника был сильный состав. Так вот — там я чувствовал себя ничуть не лучше, чем в этот раз, даже несмотря на серебряные медали.



Поражения — это всегда горько, но это часть нашей игры. Хоккеисты так же болезненно переживают поражения, как и болельщики. Фанатам хочу выразить отдельные слова благодарности за их любовь к хоккею, за их поддержку», — приводит слова Бобровского Sport24.